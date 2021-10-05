|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24
Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
-
Сoko
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 23.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
-
fadiha
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 тра, 2022 08:51
fadiha, моєю не зможеш. Тільки своєю.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2173
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:08
fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
-
Клієнт
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 08.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 тра, 2022 13:43
Клієнт написав: fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Как мне это сделать?
-
fadiha
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 тра, 2022 13:50
fadiha написав: Клієнт написав: fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Как мне это сделать?
В апликухе есть чат-бот у Вайбере или Телеге. Там саппорт быро отвечает
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2330
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2736
|1080562
|
|
|25
|3019
|
Пон 16 тра, 2022 14:07
nafok
|
|458
|318884
|
|