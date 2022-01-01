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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24
Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
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Сoko
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
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fadiha
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:51
fadiha, моєю не зможеш. Тільки своєю.
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Кочевник
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:08
fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
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Клієнт
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Додано: Пон 16 тра, 2022 13:43
Клієнт написав: fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Как мне это сделать?
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fadiha
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Додано: Пон 16 тра, 2022 13:50
fadiha написав: Клієнт написав: fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Как мне это сделать?
В апликухе есть чат-бот у Вайбере или Телеге. Там саппорт быро отвечает
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Додано: Пон 30 тра, 2022 18:35
З 01.07.2022 р. змінюються річні відсоткові ставки за послугою «Накопилка». Тепер, в залежності від суми на рахунку «Накопилка»,
власники карток Visa Infinite та MC World Elite будуть отримувати:
1% (до 10 000 грн);
2% (від 10 000,01 грн до 100 000 грн);
3% (від 100 000,01 грн);
власники інших карток:
1% (до 10 000 грн);
2% (від 10 000,01 грн).
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greenozon
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:42
Повільненький банк, що на сайті, що оффлайн. В принципі усі послуги виконуються, але ось завжди з якоюсь проблемою, яка затягує процес.
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Сoko
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:59
Сoko написав:
Повільненький банк, що на сайті, що оффлайн. В принципі усі послуги виконуються, але ось завжди з якоюсь проблемою, яка затягує процес.
та оформите БВР от этой банки, будет веселееБанк Власний Рахунок
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Amethyst
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