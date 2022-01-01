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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк Восток 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24

Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
Сoko
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29

Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
fadiha
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:51

fadiha, моєю не зможеш. Тільки своєю.
Кочевник
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 16.02.17
Подякував: 360 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:08

  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Клієнт
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:43

  Клієнт написав:
  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.

Как мне это сделать?
fadiha
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:50

  fadiha написав:
  Клієнт написав:
  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.

Как мне это сделать?

В апликухе есть чат-бот у Вайбере или Телеге. Там саппорт быро отвечает
Amethyst
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Повідомлень: 2519
З нами з: 05.05.21
Подякував: 144 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:35

З 01.07.2022 р. змінюються річні відсоткові ставки за послугою «Накопилка». Тепер, в залежності від суми на рахунку «Накопилка»,

власники карток Visa Infinite та MC World Elite будуть отримувати:

1% (до 10 000 грн);
2% (від 10 000,01 грн до 100 000 грн);
3% (від 100 000,01 грн);

власники інших карток:

1% (до 10 000 грн);
2% (від 10 000,01 грн).
greenozon
 
Повідомлень: 13630
З нами з: 01.06.14
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:42

Повільненький банк, що на сайті, що оффлайн. В принципі усі послуги виконуються, але ось завжди з якоюсь проблемою, яка затягує процес.
Сoko
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:59

  Сoko написав:Повільненький банк, що на сайті, що оффлайн. В принципі усі послуги виконуються, але ось завжди з якоюсь проблемою, яка затягує процес.

та оформите БВР от этой банки, будет веселее
Банк Власний Рахунок
Amethyst
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Повідомлень: 2519
З нами з: 05.05.21
Подякував: 144 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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  #<123
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