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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:32
Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
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Danna
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:54
Danna написав:
Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
гривну да, валюту нет
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cohan
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