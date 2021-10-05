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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:32

Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
Danna
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:54

  Danna написав:Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз


гривну да, валюту нет
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4210
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 343 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:06

Дуже довго оформлював картку для отримання заробітної плати. Зазвичай картки оформлюються ну дуже швидко, а тут затягнули.
Хруст
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1234
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