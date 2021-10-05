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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:32

Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
Danna
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:54

  Danna написав:Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз


гривну да, валюту нет
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:06

Дуже довго оформлював картку для отримання заробітної плати. Зазвичай картки оформлюються ну дуже швидко, а тут затягнули.
Хруст
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:15

Відмінний український банк із європейським рівнем обслуговування: чемно, швидко, інформативно.
bim
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:48

  bim написав:Відмінний український банк із європейським рівнем обслуговування: чемно, швидко, інформативно.

Та ви шо :)
lara_08
 
Повідомлень: 347
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:59

bim
тот еще динозавр... :D
тарасов
 
Повідомлень: 504
З нами з: 20.03.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:41

  тарасов написав:bim
тот еще динозавр... :D
:P потролили мене тут..ех :oops:
Підкажіть, будь ласка, як тут швидко перевірити заборгованість за кредитом?
bim
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47

Дуже просте та лояльне співробітництво - ніколи не виникало проблем. Чемні співробітниці, вже не раз оперативно допомагали мені
jawoh
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1234
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