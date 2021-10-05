Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:32
Форумчани, підкажіть, будь ласка.
Чи можна завчасно дізнатися про певну суму для обміну валют? Не хочеться прийти до банку і не отримати потрібну суму за раз
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:54
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:06
Дуже довго оформлював картку для отримання заробітної плати. Зазвичай картки оформлюються ну дуже швидко, а тут затягнули.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:15
Відмінний український банк із європейським рівнем обслуговування: чемно, швидко, інформативно.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:48
Додано: Пон 29 сер, 2022 12:41
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47
Дуже просте та лояльне співробітництво - ніколи не виникало проблем. Чемні співробітниці, вже не раз оперативно допомагали мені
Додано: Вів 20 вер, 2022 17:50
Re: Банк Восток
Заради цього меседжу зареєструвались на форумі?)
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