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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:44
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
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fadiha
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47
fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:47
Investor_K написав: fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
Не, Восток не в клубе
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