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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:44

Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
fadiha
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47

  fadiha написав:Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?


В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
Investor_K
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Повідомлень: 7859
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:47

  Investor_K написав:
  fadiha написав:Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?

В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ

Не, Восток не в клубе
mustbe
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Повідомлень: 6480
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 856 раз.
 
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  #<12345
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