|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:44
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
-
fadiha
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06.05.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47
fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7977
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:47
Investor_K написав: fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
Не, Восток не в клубе
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:39
Не рекомендую оформлять здесь фоп, очень хлопотное обслуживание
Все для людей(
-
Olga 25
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 11.06.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:43
Хтось купував єврооблігації через цей банк? Поділіться досвідом+/-
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5217
|2032213
|
|
|2553
|1418865
|
|
|403
|257783
|
|