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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:44
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
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fadiha
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47
fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:47
Investor_K написав: fadiha написав:
Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
Не, Восток не в клубе
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mustbe
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:39
Не рекомендую оформлять здесь фоп, очень хлопотное обслуживание
Все для людей(
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Olga 25
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:43
Хтось купував єврооблігації через цей банк? Поділіться досвідом+/-
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Maxwe11
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:51
Не можу зайти в свій кабінет, що робити?
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jawoh
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:34
jawoh написав:
Не можу зайти в свій кабінет, що робити?
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Мизантрóп
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