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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:44

Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
fadiha
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:47

  fadiha написав:Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?


В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ
Investor_K
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Повідомлень: 8142
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 807 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:47

  Investor_K написав:
  fadiha написав:Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?

В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ

Не, Восток не в клубе
mustbe
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Повідомлень: 6585
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 906 раз.
 
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1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:39

Не рекомендую оформлять здесь фоп, очень хлопотное обслуживание :evil:
Все для людей(
Olga 25
 
Повідомлень: 8
З нами з: 11.06.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:43

Re: Банк Восток

Хтось купував єврооблігації через цей банк? Поділіться досвідом+/-
Maxwe11
 
Повідомлень: 56
З нами з: 04.09.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:51

Не можу зайти в свій кабінет, що робити?
jawoh
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:34

  jawoh написав:Не можу зайти в свій кабінет, що робити?

перегрузить
Мизантрóп
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Повідомлень: 7352
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:18

Подзвонила у службу підтримки перед тим, як узяти кредит, щоб дізнатися які документи потрібно мати з собою. Пізніше я вже прийшла до банку із потрібними документами. Кредит мені оформляли дуже довго :(
rafa
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:09

  rafa написав:Подзвонила у службу підтримки перед тим, як узяти кредит, щоб дізнатися які документи потрібно мати з собою. Пізніше я вже прийшла до банку із потрібними документами. Кредит мені оформляли дуже довго :(

оформили по итогу?
cohan
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Повідомлень: 4847
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:41

  cohan написав:
  rafa написав:Подзвонила у службу підтримки перед тим, як узяти кредит, щоб дізнатися які документи потрібно мати з собою. Пізніше я вже прийшла до банку із потрібними документами. Кредит мені оформляли дуже довго :(

оформили по итогу?

Так, кредит оформила. Але залишилася дуже незадоволена обслуговуванням.
rafa
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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