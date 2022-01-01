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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:03
Підкажіть, будь ласка!
Якщо я не можу зробити платіж по кредиту у цьому місяці, чи нарахуються штрафи?
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jawoh
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Додано: Чет 02 лют, 2023 02:44
Скажите, а как здесь доллар отдают?
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la9
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Додано: Чет 02 лют, 2023 04:01
la9 написав:
Скажите, а как здесь доллар отдают?
Я так понимаю, конверт депо тут совсем недавно начали предлагать, самого интересует этот момент.
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lloydbanksua
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