|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:03
Підкажіть, будь ласка!
Якщо я не можу зробити платіж по кредиту у цьому місяці, чи нарахуються штрафи?
-
jawoh
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 02:44
Скажите, а как здесь доллар отдают?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2389
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 04:01
la9 написав:
Скажите, а как здесь доллар отдают?
Я так понимаю, конверт депо тут совсем недавно начали предлагать, самого интересует этот момент.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1364
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 09:14
lloydbanksua написав: la9 написав:
Скажите, а как здесь доллар отдают?
Я так понимаю, конверт депо тут совсем недавно начали предлагать, самого интересует этот момент.
И условия, надо сказать, весьма интересные.
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2389
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 10:25
la9 написав:
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 10:33
deneg net написав: la9 написав:
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.
А интернет банкинг доступен с одним таким текущим?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2389
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:37
deneg net написав: la9 написав:
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.
А в кассе у них же если пополнить текущий?
0,3%?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10
emeta написав:
.
А в кассе у них же если пополнить текущий?
0,3%?
да
-
J
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:11
la9 написав: deneg net написав: la9 написав:
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.
А интернет банкинг доступен с одним таким текущим?
нет
-
J
-
-
- Повідомлень: 5644
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|134
|180584
|
Чет 02 лют, 2023 15:17
cohan
|
|820
|709175
|
|
|64
|32480
|
Чет 02 лют, 2023 13:06
la9
|