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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:03

Підкажіть, будь ласка!
Якщо я не можу зробити платіж по кредиту у цьому місяці, чи нарахуються штрафи?
jawoh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 02:44

Скажите, а как здесь доллар отдают?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 04:01

  la9 написав:Скажите, а как здесь доллар отдают?

Я так понимаю, конверт депо тут совсем недавно начали предлагать, самого интересует этот момент.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:14

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:Скажите, а как здесь доллар отдают?

Я так понимаю, конверт депо тут совсем недавно начали предлагать, самого интересует этот момент.

И условия, надо сказать, весьма интересные.
Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:25

  la9 написав:Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?

Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:33

  deneg net написав:
  la9 написав:Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?

Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.

А интернет банкинг доступен с одним таким текущим?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:37

  deneg net написав:
  la9 написав:Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?

Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.


А в кассе у них же если пополнить текущий?
0,3%?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10

  emeta написав:.
А в кассе у них же если пополнить текущий?
0,3%?

да
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:11

  la9 написав:
  deneg net написав:
  la9 написав:Ещё нужно понимать, что открыть нужно новому клиенту с возможностью входа безналом. Может, кто подскажет?

Открывают текущий за 100 грн. На него вход безналом без комиса.

А интернет банкинг доступен с одним таким текущим?

нет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:12

Re: Банк Восток

Відкрити конверт з картковим рахунком можна?
Кочевник
 
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