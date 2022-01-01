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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:03
Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?
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ziks
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:46
Теж цікавить це питання. Хто вже пробував пропишіть будьласка.
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