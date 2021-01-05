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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:03

Re: Банк Восток

Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?
ziks
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Повідомлень: 468
З нами з: 22.01.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:46

Re: Банк Восток

Теж цікавить це питання. Хто вже пробував пропишіть будьласка.
ihorsic
 
Повідомлень: 816
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:21

  ziks написав:Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?

все типово.
ScaryBee
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Повідомлень: 339
З нами з: 27.06.22
Подякував: 110 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37

Re: Банк Восток

Типових варіантів просто не існує! Скрізь є свої особливості.
ihorsic
 
Повідомлень: 816
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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