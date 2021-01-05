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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:03
Re: Банк Восток
Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?
Додано: Суб 11 лют, 2023 19:46
Re: Банк Восток
Теж цікавить це питання. Хто вже пробував пропишіть будьласка.
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:21
Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
Re: Банк Восток
Типових варіантів просто не існує! Скрізь є свої особливості.
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