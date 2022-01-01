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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:03
Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?
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ziks
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:46
Теж цікавить це питання. Хто вже пробував пропишіть будьласка.
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ihorsic
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:21
ziks написав:
Хто вже пробував конвертацію 100к в долар, поділіться оптимальними кейсами заводу грошенят. Картка Банку Власний Рахунок може допомогти в цьому?
все типово.
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ScaryBee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 20:37
Типових варіантів просто не існує! Скрізь є свої особливості.
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ihorsic
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Додано: Пон 27 лют, 2023 11:39
Я так понял, для конверта в Востоке зашедшим с улицы оптимально открыть не текущий, а виртуал.гривнекарту, чтоб с др.банка закинуть без комисс сэпом или р2р , правильно?
и это еще ж после идти опять в отделение открывать конверт, оффлайн_онли, да?
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:03
А есть полностью бесплатные карты, чтобы получить доступ в ИБ?
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la9
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:07
la9 написав:
А есть полностью бесплатные карты, чтобы получить доступ в ИБ?
карта под депозит
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J
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:09
J написав: la9 написав:
А есть полностью бесплатные карты, чтобы получить доступ в ИБ?
карта под депозит
а та виртуалка, про которую спрашиваю выше, - платная?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17
J написав: la9 написав:
А есть полностью бесплатные карты, чтобы получить доступ в ИБ?
карта под депозит
Без депозита выдадут?
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la9
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