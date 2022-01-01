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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:39

  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:04

  flysoulfly написав:
  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....


восток - дело тонкое, зато курс норм
cohan
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Повідомлень: 5254
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