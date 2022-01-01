RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:39

  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....
flysoulfly
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 13.01.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:04

  flysoulfly написав:
  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....


восток - дело тонкое, зато курс норм
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5254
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank, titanik і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 56, 57, 58
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
576 385944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 20:14
Amethyst
Банк Південний 1 ... 12, 13, 14
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
132 143361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 19:55
cohan
Креді Агріколь Банк 1 ... 9, 10, 11
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
102 41665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 19:52
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6507)
27.02.2023 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.