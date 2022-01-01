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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:39
la9 написав:
А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:04
flysoulfly написав: la9 написав:
А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....
восток - дело тонкое, зато курс норм
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cohan
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:10
Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру?
Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго...
Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра
Как на практике- то ?
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