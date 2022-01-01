Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
в таблиці колеги mustbe https://mustbe.ml/tables/club100k/ написано що безкоштовне поповнення картрахунку можна зробити через СЕП (із іншого банку, відповідно бажано щоб вихід із іншого був без %)