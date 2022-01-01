Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
в таблиці колеги mustbe https://mustbe.ml/tables/club100k/ написано що безкоштовне поповнення картрахунку можна зробити через СЕП (із іншого банку, відповідно бажано щоб вихід із іншого був без %)
Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
Если надо именно по номеру карты, то пополните с карты другого банка, где бесплатный выход. Если есть данные получателя, то пополните по IBAN. А так хоть название карты в Востоке скажите пжл и о какой сумме примерно идет речь? (разные карты, разные комиссии)
Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру? Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго... Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра Как на практике- то ?
отписались мне "терминальщики": комис указан на экране монитора терминала треш-ответ.. Решил так: попробую набрать перевод в терминале изи и айбокс - будет высокий комис, переведу через сендмани со своей карты . р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% ) Тоже странно: Восток=Фоззи, но в форе(на кассе) пополнить нельзя
FinTech написав:Если надо именно по номеру карты, то пополните с карты другого банка, где бесплатный выход. Если есть данные получателя, то пополните по IBAN. А так хоть название карты в Востоке скажите пжл и о какой сумме примерно идет речь? (разные карты, разные комиссии)