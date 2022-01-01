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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:39

  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:04

  flysoulfly написав:
  la9 написав:А что это за комиссия за зачисление долларов на счёт для конвертдепо?
надо уточнить, что это за жлобская комиссия при пополнении своими деньгами открытого для депозитных целей - да еще и небесплатно - своего текущего счета, дааа....


восток - дело тонкое, зато курс норм
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:10

Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру?
Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго...
Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра
Как на практике- то ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:21

  Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру?
Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго...
Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра
Как на практике- то ?


в таблиці колеги mustbe https://mustbe.ml/tables/club100k/
написано що безкоштовне поповнення картрахунку можна зробити через СЕП (із іншого банку, відповідно бажано щоб вихід із іншого був без %)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:20

  Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру?
Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго...
Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра
Как на практике- то ?

Если надо именно по номеру карты, то пополните с карты другого банка, где бесплатный выход.
Если есть данные получателя, то пополните по IBAN.
А так хоть название карты в Востоке скажите пжл и о какой сумме примерно идет речь? (разные карты, разные комиссии)
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:48

  Клаус написав:Ребята, звонил в КЦ с вопросом: где без комиса можно пополнить карту по номеру?
Ответ: терминалы easypay city24 (они теперь и айбокс), сильпо, ринго...
Два дня назад в терминале айбокса потренировал пополнение - выдало : размер комиса 3,5%.. Дохра
Как на практике- то ?

отписались мне "терминальщики": комис указан на экране монитора терминала
треш-ответ..
Решил так: попробую набрать перевод в терминале изи и айбокс - будет высокий комис, переведу через сендмани со своей карты . р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
Тоже странно: Восток=Фоззи, но в форе(на кассе) пополнить нельзя
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:50

  FinTech написав:Если надо именно по номеру карты, то пополните с карты другого банка, где бесплатный выход.
Если есть данные получателя, то пополните по IBAN.
А так хоть название карты в Востоке скажите пжл и о какой сумме примерно идет речь? (разные карты, разные комиссии)

только номер знаю.. думаю, операция будет разовой
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:55

  Клаус написав:Тоже странно: Восток=Фоззи, но в форе(на кассе) пополнить нельзя
:) так и оригинальный Фоззи(медвежонок) - он же тупил ВСЕГДА
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:28

  Клаус написав:р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
Тоже странно: Восток=Фоззи, но в форе(на кассе) пополнить нельзя

Попробуйте Р2Р Моно, Изи, БВР.
Карту БВР можно бесплатно пополнить в сильпо.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:53

  Клаус написав: через сендмани со своей карты .
р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
р2р самый дешевый =бесплатно.
Куча вариантов.
Большинство - здесь: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
flysoulfly
 
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