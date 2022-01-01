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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26
flysoulfly написав: Клаус написав:
через сендмани со своей карты .
р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
р2р самый дешевый =бесплатно.
Куча вариантов.
Большинство - здесь: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Пумб пользовал, пока они не зарубили веб-версию.. Думал откріть в а-банке - а они с 1 марта тоже только мобдодаток оставили..
Вернусь к началу обращения: не всё правда, что могут на КЦ сказать
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Додано: Вів 21 бер, 2023 01:21
Клаус написав: flysoulfly написав: Клаус написав:
через сендмани со своей карты .
р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
р2р самый дешевый =бесплатно.
Куча вариантов.
Большинство - здесь: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Пумб пользовал, пока они не зарубили веб-версию.. Думал откріть в а-банке - а они с 1 марта тоже только мобдодаток оставили..
ну ,как минимум, отправка р2р и в аппке ПУМБа, и в аппке А-банка - нормально реализованы. Всьо просто и всьо работает.
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flysoulfly
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