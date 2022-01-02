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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26

  flysoulfly написав:
  Клаус написав: через сендмани со своей карты .
р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
р2р самый дешевый =бесплатно.
Куча вариантов.
Большинство - здесь: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep

Пумб пользовал, пока они не зарубили веб-версию.. Думал откріть в а-банке - а они с 1 марта тоже только мобдодаток оставили..
Вернусь к началу обращения: не всё правда, что могут на КЦ сказать
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 01:21

  Клаус написав:
  flysoulfly написав:
  Клаус написав: через сендмани со своей карты .
р2р самый дешёвый =5грн (в других банках как под копирку: 5грн+1% )
р2р самый дешевый =бесплатно.
Куча вариантов.
Большинство - здесь: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep

Пумб пользовал, пока они не зарубили веб-версию.. Думал откріть в а-банке - а они с 1 марта тоже только мобдодаток оставили..
ну ,как минимум, отправка р2р и в аппке ПУМБа, и в аппке А-банка - нормально реализованы. Всьо просто и всьо работает.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:37

  J написав:
  la9 написав:А есть полностью бесплатные карты, чтобы получить доступ в ИБ?

карта под депозит

В якому тарифі картка? Що відбувається, коли депозит закінчується?
Кочевник
 
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