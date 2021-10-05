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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17

  Бекас написав:А для чого знімати валюту ? Картки банку нормально працюють за кордоном , я спокійно розраховувався два тижні тому.

це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:17

Re: Банк Восток

як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор :(
myko
 
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