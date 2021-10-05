це ж серйозний фінансовий форум, а не куточок гумору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 01:17
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:17
Re: Банк Восток
як банчик? безпроблемний?
в одного із бізнесів пана КОСТЕЛЬМАНа ВОЛОДИМИРа МИХАЙЛОВИЧа (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ") виникли певні труднощі із виконанням зобов*язань, щодо відправки оплачений замовлень (місяць нічого не відсилають), щоб це не перекинулось і на його фінансовий сектор
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