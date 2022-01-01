ВСТ Банк (Банк Восток)
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50
valya написав: ramzes4
Подяка. Рефку оприходую. ? КБ за комуналь моюе буде? Тільки в додатку чи на стороні теж?
Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).
https://vstbank.ua/private/cashback-for-a-whole-month#/
ramzes4
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:21
Кочевник написав:
Комуналь тут у виключеннях.
В переліку виключень не бачу. Чому?
valya
Додано: Сер 19 лис, 2025 11:36
Десь в додатку відображається акційний кешбек 10%, бо щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Тут нормальний грейс-період, не потрібно гаситися в 0 раз на два місяця?
Amid
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:38
Amid написав:
Десь в додатку відображається акційний кешбек 10%, бо щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Тут нормальний грейс-період, не потрібно гаситися в 0 раз на два місяця?
Тут нормальний грейс період, в 0 не треба гасити.
lloydbanksua
Додано: Чет 20 лис, 2025 02:20
Amid написав:
щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Є теорія, що помічені Бобром пролітають з акцією.
klug
Додано: Чет 20 лис, 2025 07:34
klug написав:
Є теорія, що помічені Бобром пролітають з акцією.
Ну щож...
Тобто,ті хто приймає участь в акції прямо бачать 10% у себе в додатку?
Amid
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:11
Вітаю. ? 1. В додатку є оплата комуналя? 2. А інтернета? 3. Кб за комуналь в додатку, чи на сторонніх сайтах? Подякую
valya
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:30
valya написав:
Вітаю. ? 1. В додатку є оплата комуналя? 2. А інтернета? 3. Кб за комуналь в додатку, чи на сторонніх сайтах? Подякую
Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку. Через застосунок, скоріш за все, не буде нарахування.
lloydbanksua
