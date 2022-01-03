RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ВСТ Банк (Банк Восток) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:01

  rollo написав:Интересно, но при накоплении 500 грн. кешбэка банк сам выводит сумму (за вычетом налогов) на карту

В приложении есть такой пункт. Они выводят остаток кешбека за месяц, а не 500 гривен.
Порт
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
