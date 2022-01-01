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Обслуговування в українських
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ВСТ Банк (Банк Восток)

ВСТ Банк (Банк Восток)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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ВСТ Банк (Банк Восток) 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 17:57

До серпня 2026 переказ кредитних коштів по IBAN з VST на Inzhur - без комісії: https://www.inzhur.reit/news/rahunki-in ... u-vst-bank
won
 
Повідомлень: 369
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Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 08:34

Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

Тут сьогоднішні трати підуть у квітень чи вже у травень, як в Глобусі чи Абанку?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 15:55

  chipmunk написав:Тут сьогоднішні трати підуть у квітень чи вже у травень, як в Глобусі чи Абанку?

Квітень
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:15

С 1 июля банк разевает свою пасть уже на 30 процентов при разрыве отношений, а не 10, как раньше.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:51

Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

Интересно как эту цифру они определили.Тупо с потолка похоже.Следующий этап это 50% кто-то из банков поставит.Привет нацбанку с пышным.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:37

Бобер бере 30% вже давно, вони вирішили, що якось несиметрично. Цікаво, хто перший перейде за 100%
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:53

А в цьому VST кл наливають, чи нереально при наявності 10ти кредитів в Убкі?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:32

  Oberon написав:А в цьому VST кл наливають, чи нереально при наявності 10ти кредитів в Убкі?

Наливают, но могут в любой момент и забрать (привет привату).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 01:30

Товариство, а що тут з пластиком до цієї Кишмиш-картки? У тарифах пише, що сам пластик безкоштовний, а от про доставку у межах України там нічого не написано, хто оплачує бенкет? З відділень VST поблизу маю лише Сільпо, тому забрати у відділенні - не варіант.
klug
 
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  #<1 ... 19202122
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