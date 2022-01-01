ВСТ Банк (Банк Восток)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 кві, 2026 17:57
До серпня 2026 переказ кредитних коштів по IBAN з VST на Inzhur - без комісії:
https://www.inzhur.reit/news/rahunki-in ... u-vst-bank
won
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Додано: Чет 30 кві, 2026 08:34
Тут сьогоднішні трати підуть у квітень чи вже у травень, як в Глобусі чи Абанку?
chipmunk
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Додано: Чет 30 кві, 2026 15:55
chipmunk написав:
Тут сьогоднішні трати підуть у квітень чи вже у травень, як в Глобусі чи Абанку?
Квітень
wolt450
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:15
С 1 июля банк разевает свою пасть уже на 30 процентов при разрыве отношений, а не 10, как раньше.
Порт
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:51
Интересно как эту цифру они определили.Тупо с потолка похоже.Следующий этап это 50% кто-то из банков поставит.Привет нацбанку с пышным.
посетитель
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:37
Бобер бере 30% вже давно, вони вирішили, що якось несиметрично. Цікаво, хто перший перейде за 100%
klug
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:53
А в цьому VST кл наливають, чи нереально при наявності 10ти кредитів в Убкі?
Oberon
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Додано: Суб 30 тра, 2026 10:32
Oberon написав:
А в цьому VST кл наливають, чи нереально при наявності 10ти кредитів в Убкі?
Наливают, но могут в любой момент и забрать (привет привату).
lloydbanksua
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 01:30
Товариство, а що тут з пластиком до цієї Кишмиш-картки? У тарифах пише, що сам пластик безкоштовний, а от про доставку у межах України там нічого не написано, хто оплачує бенкет? З відділень VST поблизу маю лише Сільпо, тому забрати у відділенні - не варіант.
klug
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 07:05
klug написав:
Товариство, а що тут з пластиком до цієї Кишмиш-картки? У тарифах пише, що сам пластик безкоштовний, а от про доставку у межах України там нічого не написано, хто оплачує бенкет? З відділень VST поблизу маю лише Сільпо, тому забрати у відділенні - не варіант.
Посмотрел тарифы, то там нет упоминание о доставке по Украине и стоимости.
Только для доставки за границу - по тарифам от 450 грн до 2000 грн.
lloydbanksua
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