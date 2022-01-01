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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:44

Вроде бы, был технический сбой. Уже работает
AVF
 
Повідомлень: 318
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:58

У кредита на всю страну работает только 7 отделений. В Киеве ни одного. Похоже пушной зверёк всё ближе к банку.
Порт
 
Повідомлень: 867
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<12
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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