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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:44
Вроде бы, был технический сбой. Уже работает
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:58
У кредита на всю страну работает только 7 отделений. В Киеве ни одного. Похоже пушной зверёк всё ближе к банку.
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