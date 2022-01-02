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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:44
Вроде бы, был технический сбой. Уже работает
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AVF
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:58
У кредита на всю страну работает только 7 отделений. В Киеве ни одного. Похоже пушной зверёк всё ближе к банку.
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Порт
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Додано: Пон 14 бер, 2022 17:18
Порт написав:
У кредита на всю страну работает только 7 отделений. В Киеве ни одного. Похоже пушной зверёк всё ближе к банку.
Але є можливість отримати вклад достроково,якщо необхідно,питайтеhttps://creditdnepr.com.ua/ru/pryvatnym ... lni-koshty
з 9 березня банк одноосібно без повідомлення вирішив тримати кошти під 0%
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sens
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:48
sens написав: Порт написав:
У кредита на всю страну работает только 7 отделений. В Киеве ни одного. Похоже пушной зверёк всё ближе к банку.
Але є можливість отримати вклад достроково,якщо необхідно,питайтеhttps://creditdnepr.com.ua/ru/pryvatnym ... lni-koshty
з 9 березня банк одноосібно без повідомлення вирішив тримати кошти під 0%
Ага, и выдача не более 100 гривен в сутки. Что это, как не агония?
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Порт
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Додано: Пон 14 бер, 2022 22:00
Порт написав:
Ага, и выдача не более 100 гривен в сутки. Что это, как не агония?
Можно детальнее про 100 грн?
У меня карта их работает, в чужих банкоматах снимал немного, правда больше в магазинах расплачиваюсь.
может 100 кГрн в сутки ?
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Skiw
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Додано: Вів 15 бер, 2022 08:17
Skiw написав: Порт написав:
Ага, и выдача не более 100 гривен в сутки. Что это, как не агония?
Можно детальнее про 100 грн?
У меня карта их работает, в чужих банкоматах снимал немного, правда больше в магазинах расплачиваюсь.
может 100 кГрн в сутки ?
Да, 100кгр. в сутки, ошибся.
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Порт
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:28
Порт написав: Skiw написав: Порт написав:
Ага, и выдача не более 100 гривен в сутки. Что это, как не агония?
Можно детальнее про 100 грн?
У меня карта их работает, в чужих банкоматах снимал немного, правда больше в магазинах расплачиваюсь.
может 100 кГрн в сутки ?
Да, 100кгр. в сутки, ошибся.
Так це НБУ,його ліміт
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sens
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Додано: Сер 23 бер, 2022 12:20
Порт написав: Skiw написав: Порт написав:
Ага, и выдача не более 100 гривен в сутки. Что это, как не агония?
Можно детальнее про 100 грн?
У меня карта их работает, в чужих банкоматах снимал немного, правда больше в магазинах расплачиваюсь.
может 100 кГрн в сутки ?
Да, 100кгр. в сутки, ошибся.
А какой лимит если заграницей снимаю в банкомате?
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kotac
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Додано: Чет 24 бер, 2022 09:03
kotac такой же - 100к грн., в эквиваленте.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:10
Подскажите, а какая комиссия за конвертацию, если я буду оплачивать своей картой на которой гривна, но платить буду в Европе?
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kotac
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