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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10
По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
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