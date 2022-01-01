RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10

По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
kotac
 
Повідомлень: 6
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, mikos і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 7, 8, 9
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
82 1464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 13:31
kreuz
Альфа-Банк 1 ... 202, 203, 204
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2030 550364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 13:23
Savage Mind
А-Банк 1 ... 16, 17, 18
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
177 97777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 13:15
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Провідна (211)
28.03.2022 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.