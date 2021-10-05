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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10
По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:43
Дозвониться живому оператору вообще не реально, чат бот тоже молчит. Очень плохо работает служба поддержки клиентов.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:08
Подскажите, пожалуйста, какая комиссия будет при пополнении карты через терминал iBox?
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