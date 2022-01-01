Банк Кредит Дніпро

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10
По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:43
Дозвониться живому оператору вообще не реально, чат бот тоже молчит. Очень плохо работает служба поддержки клиентов.
Додано: Пон 18 кві, 2022 16:08
Подскажите, пожалуйста, какая комиссия будет при пополнении карты через терминал iBox?
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:04
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
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