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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10
По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
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kotac
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:43
Дозвониться живому оператору вообще не реально, чат бот тоже молчит. Очень плохо работает служба поддержки клиентов.
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hef
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:08
Подскажите, пожалуйста, какая комиссия будет при пополнении карты через терминал iBox?
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hef
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:20
Кто знает размер комиссии за переводы в другие банки?
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Женя00
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:04
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
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hef
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:08
hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
...видимо еще никто не забирали по окончании
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abc111
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Вів 10 тра, 2022 15:12
wtf
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