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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10
По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
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kotac
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:43
Дозвониться живому оператору вообще не реально, чат бот тоже молчит. Очень плохо работает служба поддержки клиентов.
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hef
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:08
Подскажите, пожалуйста, какая комиссия будет при пополнении карты через терминал iBox?
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hef
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:20
Кто знает размер комиссии за переводы в другие банки?
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Женя00
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:04
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
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hef
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Додано: Вів 10 тра, 2022 19:08
hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
...видимо еще никто не забирали по окончании
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abc111
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Додано: Вів 10 тра, 2022 21:42
abc111 написав: hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
...видимо еще никто не забирали по окончании
Гривна уходит по фрибанку,без комиссии, в спорт под 8%, так как в самом банке все го 2,5
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sens
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Додано: Вів 10 тра, 2022 22:12
sens написав:
в спорт под 8%
У цьому фантазійному світі певно і долар "па 8" можна обміняти?
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klug
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Додано: Чет 12 тра, 2022 14:19
hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.
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Женя00
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:45
Женя00 написав: hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.
А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
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tolab
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