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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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2- Погане. Некомпетентне.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:10

По кредитной карте никто не отменил уплату процентов за кредит. Очень возмущен
kotac
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:43

Дозвониться живому оператору вообще не реально, чат бот тоже молчит. Очень плохо работает служба поддержки клиентов.
hef
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:08

Подскажите, пожалуйста, какая комиссия будет при пополнении карты через терминал iBox?
hef
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:20

Кто знает размер комиссии за переводы в другие банки?
Женя00
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:04

Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
hef
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:08

  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?




...видимо еще никто не забирали по окончании
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:42

  abc111 написав:
  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?




...видимо еще никто не забирали по окончании

Гривна уходит по фрибанку,без комиссии, в спорт под 8%, так как в самом банке все го 2,5
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 22:12

  sens написав:в спорт под 8%

У цьому фантазійному світі певно і долар "па 8" можна обміняти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:19

  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?

За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.
Женя00
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:45

  Женя00 написав:
  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?

За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.

А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
tolab
 
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