|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19
tolab написав: Женя00 написав: hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.
А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
нащо,дуже низькі ставочки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12852
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1604
|954383
|
|
|2783
|1122330
|
|
|176
|217152
|
|