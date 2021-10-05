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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19
tolab написав: Женя00 написав: hef написав:
Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?
За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.
А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
нащо,дуже низькі ставочки
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18
Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:05
Solar_simfi написав:
Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?
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