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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19

  tolab написав:
  Женя00 написав:
  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?

За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.

А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
нащо,дуже низькі ставочки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18

Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:05

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?

Власне, це я і мав на увазі в своєму коментарі :?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:21

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.
lloydbanksua
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