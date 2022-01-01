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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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2- Погане. Некомпетентне.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19

  tolab написав:
  Женя00 написав:
  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?

За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.

А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
нащо,дуже низькі ставочки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18

Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:05

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?

Власне, це я і мав на увазі в своєму коментарі :?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:21

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:06

  lloydbanksua написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.


Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
Женя00
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:58

  Женя00 написав:
  lloydbanksua написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.


Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
про шашечки - снимал без предзаказа гривну, сумма 50000, без препятствий
sens
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