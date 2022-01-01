Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.
Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.
Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
про шашечки - снимал без предзаказа гривну, сумма 50000, без препятствий
Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.