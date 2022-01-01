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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19

  tolab написав:
  Женя00 написав:
  hef написав:Вижу здесь тема не очень активная, но спрошу. Как в банке обстоят дела с возвратом валютных депозитов?

За валютный депозит не скажу, но гривневый отдали без проблем.

А можно ли здесь открыть депозит онлайн?
нащо,дуже низькі ставочки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18

Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:05

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Він же сам ще нещодавно ледь вигріб. Ярославському немає куди подіти кеш після введення обмежень НБУ?

Власне, це я і мав на увазі в своєму коментарі :?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:21

  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:06

  lloydbanksua написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.


Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
Женя00
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:58

  Женя00 написав:
  lloydbanksua написав:
  Solar_simfi написав:Кредит "привіт з 90х" Дніпро подав документи на купівлю PIN bank.

Рашисткий банк треба націоналізувати, а не давати змогу купувати олігарху.


Тем более олигарху, который сбежал из страны как раз перед началом войны, сидит в Лондоне и не помогает ничем ЗСУ, в отличие от остальных наших олигархов. Родной город Харьков уничтожают, а Ярославский делает вид, что ничего не происходит...
про шашечки - снимал без предзаказа гривну, сумма 50000, без препятствий
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32

Акція «Великий прибуток» від Банку Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:16

  Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf


а взагалі...
у Ярославського прибуткові активи , крім Харкова й області, зараз десь є ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:56

  flysoulfly написав:
  Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf


а взагалі...
у Ярославського прибуткові активи , крім Харкова й області, зараз десь є ?


в Лондоне :mrgreen:
Ярославский в теме, по дате выезда очевидно же
это не Миша, что пришлось в дьяконы идти
cohan
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