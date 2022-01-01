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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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2- Погане. Некомпетентне.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 08:41

  Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf

Кто-нибудь уже оформлял? Есть какие-то подводные камни? Кроме того, что надо только лично в отделении оформлять?
kotac
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 16:43

  kotac написав:
  Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf

Кто-нибудь уже оформлял? Есть какие-то подводные камни? Кроме того, что надо только лично в отделении оформлять?


так 16% не топчик,
подводные только тарифы тут - смотрите как выйти, скорее всего, налом только
хоят могу ошибаться - я изучал детально по покупке ОВДП акционных их, и разглядел + 3000 на тарифы расходы, что нивелировало акцию
cohan
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Повідомлень: 4047
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:58

  Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!

Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.

Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.

Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!

За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.

Акція діє з 15.06.22 до 16.09.22 р. Деталі акції тут: http://creditdnepr.com.ua/deposit/

Додатково! Підвищено базові ставки на 1, 2 та 3 місяці. Деталі тут: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... profit.pdf

Я несколько раз прочитал условия по этой акции, но не понял, куда идет возврат по депозиту: просто через кассу выплачивается или же открывается карта или счет, на который падает по окончании депозит и проценты?
hef
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:51

Сейчас у банка кредит днипро неплохой карточный курс - около 31.3 грн за доллар. Кто знает, они реально разрешают делать покупки за раз, например, на 500 долларов с гривневой карты по такому курсу?

А то у них есть такой документ по лимитам: https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... atok_1.pdf
Но в нем хрен разберешься. Во-первых, непонятно, на какую строку смотреть для интернет-покупок. То ли строка №5, то ли строка №7. Какая между ними разница?

Да еще и лимиты для разных карт отличаются в десятки раз.
krakomen
 
Повідомлень: 5
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