Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Кто-нибудь уже оформлял? Есть какие-то подводные камни? Кроме того, что надо только лично в отделении оформлять?
так 16% не топчик, подводные только тарифы тут - смотрите как выйти, скорее всего, налом только хоят могу ошибаться - я изучал детально по покупке ОВДП акционных их, и разглядел + 3000 на тарифы расходы, что нивелировало акцию
Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Я несколько раз прочитал условия по этой акции, но не понял, куда идет возврат по депозиту: просто через кассу выплачивается или же открывается карта или счет, на который падает по окончании депозит и проценты?
Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Я несколько раз прочитал условия по этой акции, но не понял, куда идет возврат по депозиту: просто через кассу выплачивается или же открывается карта или счет, на который падает по окончании депозит и проценты?
Це акція не «Великий прибуток», а "Чималий збиток".
Assistant_Portal написав:Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку "Надійний строковий" у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку!
За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Я несколько раз прочитал условия по этой акции, но не понял, куда идет возврат по депозиту: просто через кассу выплачивается или же открывается карта или счет, на который падает по окончании депозит и проценты?
Це акція не «Великий прибуток», а "Чималий збиток".