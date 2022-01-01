Банк Кредит Дніпро

Це акція не «Великий прибуток», а "Чималий збиток".[/quote]
А почему вы так считаете? Можно чуть детальнее?[/quote][/quote]
Инфляция больше 16%.[/quote]
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )