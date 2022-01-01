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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:14

Це акція не «Великий прибуток», а "Чималий збиток".:wink:[/quote]

А почему вы так считаете? Можно чуть детальнее?[/quote][/quote]
Инфляция больше 16%.[/quote]

В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:37

Третій варіант не наший...
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:41

  sens написав:Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

в цьому році інфляція долара 10%, що набагато більше %% під грушею.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:47

  ScaryBee написав:
  sens написав:Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

в цьому році інфляція долара 10%, що набагато більше %% під грушею.

Зрозуміло, але на 10-15 років,без війни, що краще?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:51

sens без війни гривня під 10% добре
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:51

  ScaryBee написав:sens без війни гривня під 10% добре

Таке може бути і курс попясать і дизель пасто
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:38

Всем спасибо за ответы. Инфляция конечно много сьедает, но этот депозит все же более надежно, тем более на небольшой строк.
Сейчас важно не столько заработать, а сохранить, учитывая отсутствие уверенности в завтрашнем дне.
hef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:44

  hef написав:Всем спасибо за ответы. Инфляция конечно много сьедает, но этот депозит все же более надежно, тем более на небольшой строк.
Сейчас важно не столько заработать, а сохранить, учитывая отсутствие уверенности в завтрашнем дне.


соцдоллар на сегодня лучше любого 25% депо
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22

  cohan написав:
  hef написав:Всем спасибо за ответы. Инфляция конечно много сьедает, но этот депозит все же более надежно, тем более на небольшой строк.
Сейчас важно не столько заработать, а сохранить, учитывая отсутствие уверенности в завтрашнем дне.


соцдоллар на сегодня лучше любого 25% депо
за умови його видачі
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:14

  sens написав:
  cohan написав:
  hef написав:Всем спасибо за ответы. Инфляция конечно много сьедает, но этот депозит все же более надежно, тем более на небольшой строк.
Сейчас важно не столько заработать, а сохранить, учитывая отсутствие уверенности в завтрашнем дне.


соцдоллар на сегодня лучше любого 25% депо
за умови його видачі

За умови його видачі не з фонду. :)
nord
 
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