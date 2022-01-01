RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:04

  sens написав:В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )

Где вы берете дизель по 500 грн/л? :shock:
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
candidat
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, klug, WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 15, 16, 17
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
160 207712
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 01:38
Andey
Альфа-Банк 1 ... 400, 401, 402
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4015 1745762
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 01:15
DjPavel
ОТП БАНК 1 ... 15, 16, 17
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
167 101828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 22:34
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (364)
05.08.2022 06:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron