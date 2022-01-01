Банк Кредит Дніпро

sens написав:В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.